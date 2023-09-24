Senegalli ithalatçı, kablo satın alacak

Batı Afrika’nın ilk rüzgar enerjisi çiftliğini açan Senegal, yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Senegal’in başkenti Dakar’dan Türkiye’nin e-ihracat platformu olan TurkishExporter’a bugün elektrik-elektronik sektörü için bir talep geldi.

Senegal’de endüstriyel projelere ürün tedarik eden ithalatçı firma ülkede kurulacak olan bir güneş enerjisi santrali için Türk firmalardan çeşitli güç kabloları satın almak istediğini alım ilanı olarak yazdı. Senegal’deki ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki erişebiliyorlar.

Elektrik – elektronik sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Elektrik – elektronik sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği elektrik – elektronik sektöründe şu an 29 ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Kablo, teller, trafolar, jeneratör, elektrik panoları, aydınlatma direkleri gibi birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.