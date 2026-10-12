Serbest bölgelerde ticaret hacmi 21,9 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'de 19 serbest bölge bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan serbest bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi ve ucuz altyapı gibi birçok imkanı barındırıyor.

İstihdama da katkı veren bu bölgelerde, eylül sonu itibarıyla 88 bin 7 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerin ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu hacim, 2025'te yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 28 milyar 554 milyon dolara çıktı.

Söz konusu bölgelerde ticaret, bu yılın ocak-eylül döneminde 21 milyar 885 milyon dolar olarak hesaplandı. Serbest bölgelerin ihracatı da aynı dönemde yüzde 6,3 artışla 9 milyar 843 milyon doları buldu. Söz konusu ihracat tutarı geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 256 milyon dolardı.

Böylece, yaklaşık 21,9 milyar dolarlık 9 aylık ticaret hacminin yaklaşık yüzde 45'ini serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat oluşturdu.

Serbest bölgelerce yurt dışından yapılan alım da 6 milyar 162 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Serbest bölgeler, 9 aylık dönemde 2 milyar 792 milyon dolarlık alım yaptığı yurt içine 3 milyar 88 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.