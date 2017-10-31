Sibirya’dan Güney Afrika’ya, her yerde…

31 Ekim 2017

Denizli’de küçük bir aile işletmesinden 37 ülkeye ihracat yapan bir şirkete dönüşen Şevval Makine, yeni yaptığı üretim tesisi ile dünyanın bir ucundan diğer ucuna kuruyemiş işleme tesisleri kuruyor. Bir bakıyorsunuz Sibirya, bir bakıyorsunuz Güney Afrika, bir bakıyorsunuz Finlandiya, bir bakıyorsunuz Dominik Cumhuriyeti’nde tesis kurulum ve montajlarındalar. Şevval Makine ülkemizin tanıtımında da çok ciddi başarılara ulaşmış. Her gelen müşteri, sanki firma kendi firmasıymış gibi tüm çalışanlar ile samimi… Aynı zamanda çalışanlar, iş verenin ciddiyetinde kurumsal bir senkron ile çalışıyorlar.

Şevval Makine markasının insanların algılarında artık ciddi bir yer teşkil etmesi, hatta müşterilerimizin modern Evliya Çelebi olduğumuz hususunda yaptıkları yorumlar bizleri çok mutlu ediyor. 4 yıl önce TurkishExporter ile beraber yurt dışında daha çok ülkeye ve firmaya ulaşmaya başladık. Dünya pazarında artık marka bilinirliğimizin artması ve müşterilerimizin ciddi ilgileriyle beraber bir Türk firması olarak dünya liginde oynamanın yükünü taşıyoruz.

Şevval Makine olarak kalite anlayışımızı, lezzetli damak tadının sağlıklı ve hijyenik olarak işlenmesi, paketlenmesi ve tüketicilerimize ulaştırılması üzerine kurduk. Kuruyemişleri kavurmak, işlemek, tuzlamak, soslamak çok önemli ama bu ürünlerin paketlemesi de tüketiciye sunulacak ürünün taze kalmasını sağlayacak en etkin sebeplerden biri. Şevval Makine olarak 2014 yılında üretime başladığımız yerli Türk malı paketleme makineleri ile müşterilerimize desteğimizi sağlayacağız.

SEVVAL ROASTING AND DRYING SYSTEMS

H. Özal TUZCUOĞLU - İhracat Müdürü