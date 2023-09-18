Şili firması, kırmızı mercimek satın alacak

Baklagiller, besleyici değerleriyle tarih boyunca insanlar için önemli bir besin kaynağı olmuştur. Özellikle mercimek, bu besin grubunun bilinen en eski çeşididir. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilebilen bu değerli gıdalara dünyadan oldukça talep var. 2022 verilerine göre 14,7 milyar dolar ithalat hacmine sahip olan baklagiller sektöründe Türkiye, 1,07 milyar dolar ihracat rakamı ile baklagilleri dünyaya ihraç eden 4.ülke konumunda.

Türkiye için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli olan baklagiller sektörü ürünlerinden kırmızı mercimek için Şili’den bir ithalat talebi bugün TurkishExporter’da yayınlandı. İlanda aylık 100 ton kabuksuz kırmızı mercimek satın almak isteyen bir müşterileri olduğunu söyleyen firma, bu ay için daha fazla sipariş verilebileceğini de talebine ekledi. Ürünü 25 kg’lık çuvallarda isteyen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.