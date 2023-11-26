Şili, Türkiye’den domates sosu üreticisi arıyor

Şili, serbest piyasa ekonomisi modelini benimsemiş, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, tüm dünya ülkeleriyle serbest ve rekabete dayalı ticaret anlayışıyla hareket eden bir ülkedir. Bölgede en çok Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) sahiptir. Bugüne kadar AB, MERCOSUR, Çin, Hindistan ve Güney Kore dahil olmak üzere toplam 31 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır. Bölgede en iyi işleyen gümrük rejimine sahiptir.

Bugün Şili’den Türkiye pazarına açılmayı isteyen ticari bir acente, kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat fırsatı sunan TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Yayınlanan bu ilanla Şilili ithalatçı, Türk gıda üreticilerinden domates sosu talep etti.

İlanda İstediği ürünün ayrıntılarına da yer veren ithalatçı, ilgililerden fiyat teklifi bekliyor. Şili’de faaliyet gösteren ticari acentenin yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen gıda üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.

Domates ihracat yasağı kalktı, yüzler güldü

Ege İhracatçı Birliğine göre, taze domates ihracatına 3 Mart 2023 tarihinde getirilen ihracat yasağı, sektörden gelen haklı itiraz üzerine 3 gün sonra kaldırıldı. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin ihracat şampiyonu domates ve domates türevli ürünler sektörü, 1 milyar dolarlak ihracatın yolunu açan kararı memnuniyetle karşıladı.

Bu kapsamda Türkiye 2022 yılında taze domates ihracatından yüzde 4’lük artışla 377 milyon dolarlık döviz elde ederken, salça ihracatı yüzde 97’lik artışla 208 milyon dolardan 408 milyon dolara çıktı ve taze dometes ihracatını geçti.

Kurutulmuş domates ihracatı 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, 57 milyon dolarlık dondurulmuş domates, 22 milyon dolarlık domates sosları ve ketçap ihraç edildi.