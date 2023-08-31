Şilili üretici, Türkiye’de şofben komponentleri üreticisi arıyor

109 milyar dolar ithalatla dünyanın en büyük 41. ithalatçı ülkesi olan Şili, Türk ihracat şirketleri için büyük fırsatlar barından bir ülke. Türk firmaları bu ülkeye 636 milyon dolarlık ihracat yapıyor ama ancak daha Şili’nin tedarikçi ülke sırasında 25. sıraya ancak gelebildik. Şili’nin komşusu olmayan ve bizden daha uzak Uzakdoğu ülkeleri bile milyar dolar düzeyinde ihracat yapıyor.

Şili’den bugün TurkishExporter’a gelen bir ihracat fırsatı ile sizin şirketinizin de bu ülkeye ihracat yapma fırsatı doğdu. Şayet ithalatçı firmanın almak istediği ürünler konusunda üretim yapıyorsanız şu adreste yer alan ilana bir göz atın.



TurkishExporter’da kurumsal üyelik hesabınız varsa Şilili ithalatçı şirketin bilgilerine hemen ulaşabilir veya ilk kez üye olacaksanız Forie’de demo hesap açtıktan sonra ulaşabilirsiniz.



Şili’den ithalat şirketler listesi

Şili’ye hiç seyahat etmeden bu ülkeden nasıl ihracat müşterileri bulursunuz? Bu sorunun çok basit. Şimdi Forie DataBank’ı ziyaret edin oradaki Şili ithalatçı şirketler listesi içeren dosyaları inceleyin. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.