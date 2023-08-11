Singapur mutfağı Türk haşhaşı ile tanışacak

Ülkemizde haşhaş bitkisi en çok Afyon ve Eskişehir’de üretimi yapılmaktadır. Haşhaş özellikle Afyon’un börek, çörek gibi hamur işlerinde ve ekmeklerinde vazgeçilmez bir besin ürünüdür. Mutfaklarda tüketildiği gibi ayrıca sağlık açısından da oldukça faydası olduğu biliniyor.

Singapur’dan haşhaş ithal etmek istiyorum diye ihracat için alım ilanı bırakan ithalatçı konteyner bazlı sipariş verecek. Bu haşhaş ithalatçısı firma ile şu ilan başlığından iletişime geçebilirsiniz.