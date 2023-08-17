Sırbistan firması, werzalit masa üstü ürettirecek

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı ve ithalatçı hüviyetlerine sahip Sırp firması ülkemizde masa üretiminde kullanılacak yarı mamul ürün arıyor.

Kurumsal web sitesinde firması hakkında bilgi veren alıcı: “Şirketimiz, Mobilya seri üretimi ve dağıtımı söz konusu olduğunda ülke ve bölgede lider olarak, özgünlüğümüz, Balkanlar'da komple ev mobilyası için tüm mobilya kategorilerini bağımsız olarak üreten tek şirket olduğumuz gerçeğine de yansımıştır.” diyor.

Verdiği ilanda ithalatçı, “Türkiye'den bir Werzalit masa tablası üreticisi arıyorum. Kesin olmak gerekirse, sınıf masası için werzalite masa üstleri teklifi istiyorum. Firmaların bana e-posta yoluyla ulaşmasını sağlayabilir misiniz?“

Bu ithalatçının iletişim bilgilerini edinmek isteyen sektör üreticileri; üretici olduklarını gösteren kurumsal e-mail adresleri Forie mobil kullanıcısı / demo üyesi olup ilan detayına erişebilirler.