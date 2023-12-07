Sırbistan, galon plastik su şişesi ithal edecek

Balkanların 3’üncü büyük ekonomisi unvanına sahip olan Sırbistan, düşük operasyonel maliyetleri ve Serbest Ticaret anlaşmasının avantajlarıyla, Türkiye’ye eşsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye ile arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin de giderek güçlendiği göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecekte daha da artması bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye’deki üreticilerin yeni pazarlara açılma ve büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynayan Sırbistan’dan, Türk ihracatçılara bir fırsat kapısı aralandı. Sırbistan’da evlere, büyük topluluklara ve etkinliklere maden suyu tedariği sağlayan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma bu kapsamda Türk üreticilerden galon plastik su şişesi satın alacağını belirtti.

Ambalaj sektöründe hizmet veren bu firmanın ilanını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Sırbistan pazarını hemen keşfedin!

Sırbistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Sırbistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.