Sırbistan, Plastik Ambalaj Kutu İstiyor

Ambalaj sektöründe çok sayıda ihracat alım ilanı yayınlayan TurkishExporter'da bu kez bir Sırp firması ambalaj maksatlı plastik kutu almak istediğini yazdı. Bu firmanın yayınladığı ilan detayına ulaşmak için tıklayınız.

Sırbistan En Çok Hangi Ülkelerden İthalat Yapıyor?

Çin: 5,13 milyar dolar

Almanya: 4,67 milyar dolar

Rusya: 3,04 milyar dolar

İtalya: 2,71 milyar dolar

Macaristan: 2,13 milyar dolar

Türkiye: 2,12 milyar dolar

Polonya: 1,22 milyar dolar

Irak: 1,20 milyar dolar

Fransa: 1,13 milyar dolar

Bosna Hersek: 1,09 milyar dolar

Diğer Plastik Ambalaj Kutu talep eden firmaların iletişim bilgilerine ulaşmak için hemen başvur.

Sırbistan En Çok Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor?

Almanya: 3,98 milyar dolar

İtalya: 2,09 milyar dolar

Bosna Hersek: 2,07 milyar dolar

Macaristan: 1,46 milyar dolar

Romanya: 1,26 milyar dolar

Rusya: 1,20 milyar dolar

Çin: 1,18 milyar dolar

Karadağ: 1,08 milyar dolar

Hırvatistan: 1,02 milyar dolar

Kuzey Makedonya: 987,23 milyon dolar