Sırbistan, Plastik Ambalaj Kutu İstiyor
Dünya ithalat sıralamasında 63. sırada olan ama Türkiye'den 2 milyar 163 milyon dolarlık ithalat yapan Sırbistan, Türkiye'den yüzlerce çeşit ürün alıyor. İhracat şirketlerinin gözdesi olan bu ülkenin tercih ettiği altıncı ithalat ülkesiyiz.
Ambalaj sektöründe çok sayıda ihracat alım ilanı yayınlayan TurkishExporter'da bu kez bir Sırp firması ambalaj maksatlı plastik kutu almak istediğini yazdı. Bu firmanın yayınladığı ilan detayına ulaşmak için tıklayınız.
Sırbistan En Çok Hangi Ülkelerden İthalat Yapıyor?
Çin: 5,13 milyar dolar
Almanya: 4,67 milyar dolar
Rusya: 3,04 milyar dolar
İtalya: 2,71 milyar dolar
Macaristan: 2,13 milyar dolar
Türkiye: 2,12 milyar dolar
Polonya: 1,22 milyar dolar
Irak: 1,20 milyar dolar
Fransa: 1,13 milyar dolar
Bosna Hersek: 1,09 milyar dolar
Diğer Plastik Ambalaj Kutu talep eden firmaların iletişim bilgilerine ulaşmak için hemen başvur.
Sırbistan En Çok Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor?
Almanya: 3,98 milyar dolar
İtalya: 2,09 milyar dolar
Bosna Hersek: 2,07 milyar dolar
Macaristan: 1,46 milyar dolar
Romanya: 1,26 milyar dolar
Rusya: 1,20 milyar dolar
Çin: 1,18 milyar dolar
Karadağ: 1,08 milyar dolar
Hırvatistan: 1,02 milyar dolar
Kuzey Makedonya: 987,23 milyon dolar