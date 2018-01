Sırp firma alüminyum levhalar ithal edecek

18 Ocak 2018

Sırbistan’da reklam ve bilgilendirme tabelaları yapmakta olan bir firma, imalatlarında kullanmak amacıyla fırçalanmış alüminyum levhalar ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Brushed Aluminium Sheets import from Turkey to Serbia

Dear Sirs !

We are a company from Belgrade, Serbia, and we produce all type of signs.

We are interested in a brushed aluminium, thickness of 2 mm, sheet dimension 1000x2000 mm and bigger.

Please contact me ASAP.

Best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382126_brushed-aluminium-sheets-export-from-turkey-to-serbia

