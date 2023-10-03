Sırp firma, çelik boru satın almak istiyor

Bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da Sırbistan’dan bir alım ilanı yayınlandı. Sırp firma, sıvıların taşınmasını sağlayan büyük boru sistemleri ekipmanlarından biri olan çelik boru satın almak istediğini alım ilanı olarak yazdı.

İlan detaylarında ürünün sahip olması gereken özelliklerden ayrıntılı bir şekilde bahseden Sırp firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Türkiye 6.sırada

Sırbistan, 39,75 milyar dolarlık ithalat rakamı ile dünyanın 63.ithalatçı ülkesi konumunda. Doğal enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Sırbistan’ın en büyük tedarikçileri sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya. Türkiye, Sırbistan’ın ithalatçı ülkeleri arasında 6.sırada.

GTİP Kodu 7306 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7306 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7306 – Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)