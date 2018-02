Sırp firma dondurulmuş meyve ithal edecek

15 Şubat 2018

Sırbistan’dan irtibata geçen bir firma, IQF dondurulmuş meyve çeşitleri konusunda çalıştıklarını ve iyi bir pazar payına sahip olduklarından bahisle düzenli olarak çalışabilecekleri büyük kapasiteli tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

IQF Frozen fruits export price request from Serbia

Looking for trading and joint venture partners in IQF frozen fruit sector (raspberry, blackberry, sour cherry strawberry and plum). Exporting to EU countries and USA. Cold Store capacity 3.000 MT. ISO and BRC cerified.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383972_iqf-frozen-fruits-export-price-request-from-serbia

