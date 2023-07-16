Sizin şirketiniz Bulgaristan'a ihracatı büyüyor mu?
Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı son 5 yıl içerisinde yıllık ortalama %7 büyüdü.
Komşuya ihracatımızın en yüksek olduğu sektör son 5 yılda yıllık ortalamada %13 büyüme ile 345 milyon dolara ulaşan demir ve çelik sektörü olmuştur.
En yüksek değerde ihracat yapılan ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %8 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 292 milyon dolara ulaşan plastik ve ürünleri sektörü oldu.
Makine ve mekanik parçaların ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %10 oranında büyüyerek 258 milyon dolara ulaştı. Makine ve mekanik parçalar aynı zamanda demir çelik ürünleri ve plastik mamullerinden sonra Bulgaristan’ın toplam ithalatında 3. sırada yer alan ihracat kalemimiz oldu.
Bulgaristan'ın en çok ithalat yaptığı 3. ülke: Türkiye
Bulgaristan’da AB operasyonel programları çerçevesinde altyapı projelerinin gündemde olması hem müteahhitlik firmalarımız hem de müteahhitlik firmalarının olası tedarikçisi ihracatçılar için birçok fırsat yaratmaktadır.
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 15. ülke olan Bulgaristan'a ihracatını artırmak isteyen firmalar için on binlerce firmanın yer aldığı bir data seti hazırladı, Forie.com'un bu verilerine şuradan erişebiliyorsunuz.
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Bulgaristan Dış Ticaret Verileri
Bulgaristan'ın toplam ithalatı: 58 milyar dolar
En çok ithalat yaptığı sektörler
27 Mineral Yakıt ve yağlar: 9,8 milyar dolar
85 GTİP Elektrikli Makineler: 6,2 milyar dolar
84 Makine Sanayi: 5 milyar dolar
87 Oto Sanayi: 3,5 milyar dolar
26 Metal Cevherleri, Cüruf ve Kül: 2,5 milyar dolar
39 Plastik Sanayi: 2,4 milyar dolar
Bulgaristan'ın en çok ithalat yaptığı 5 ülke
Rusya: 6,2 milyar dolar
Almanya: 6,2 milyar dolar
Türkiye: 4,8 milyar dolar
Romanya: 3,9 milyar dolar
İtalya: 3,4 milyar dolar
Yunanistan: 3,4 milyar dolar
Türkiye'nin Bulgaristan'a ilk 5 ihracat kalemi
72 Demir Çelik 495,7 milyon dolar
26 Metal Cevherleri, cüruf ve kül: 341,4 milyon dolar
74 Bakır ve Bakırdan Eşyalar: 313,3 milyon dolar
39 Plastik Sanayi: 308,3 milyon dolar
84 Makine Sanayi: 298 milyon dolar