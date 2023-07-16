Sizin şirketinizin Bulgaristan'a ihracatı büyüyor mu?

Komşuya ihracatımızın en yüksek olduğu sektör son 5 yılda yıllık ortalamada %13 büyüme ile 345 milyon dolara ulaşan demir ve çelik sektörü olmuştur.

En yüksek değerde ihracat yapılan ikinci sektör ise son 5 yılda yıllık ortalama %8 büyüme kaydeden ve ihracat büyüklüğü 292 milyon dolara ulaşan plastik ve ürünleri sektörü oldu.

Makine ve mekanik parçaların ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama %10 oranında büyüyerek 258 milyon dolara ulaştı. Makine ve mekanik parçalar aynı zamanda demir çelik ürünleri ve plastik mamullerinden sonra Bulgaristan’ın toplam ithalatında 3. sırada yer alan ihracat kalemimiz oldu.

Bulgaristan'ın en çok ithalat yaptığı 3. ülke: Türkiye

Bulgaristan’da AB operasyonel programları çerçevesinde altyapı projelerinin gündemde olması hem müteahhitlik firmalarımız hem de müteahhitlik firmalarının olası tedarikçisi ihracatçılar için birçok fırsat yaratmaktadır.

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 15. ülke olan Bulgaristan'a ihracatını artırmak isteyen firmalar için on binlerce firmanın yer aldığı bir data seti hazırladı, Forie.com'un bu verilerine şuradan erişebiliyorsunuz.

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Bulgaristan Dış Ticaret Verileri

Bulgaristan'ın toplam ithalatı: 58 milyar dolar

En çok ithalat yaptığı sektörler

27 Mineral Yakıt ve yağlar: 9,8 milyar dolar

85 GTİP Elektrikli Makineler: 6,2 milyar dolar

84 Makine Sanayi: 5 milyar dolar

87 Oto Sanayi: 3,5 milyar dolar

26 Metal Cevherleri, Cüruf ve Kül: 2,5 milyar dolar

39 Plastik Sanayi: 2,4 milyar dolar

Bulgaristan'ın en çok ithalat yaptığı 5 ülke

Rusya: 6,2 milyar dolar

Almanya: 6,2 milyar dolar

Türkiye: 4,8 milyar dolar

Romanya: 3,9 milyar dolar

İtalya: 3,4 milyar dolar

Yunanistan: 3,4 milyar dolar

Türkiye'nin Bulgaristan'a ilk 5 ihracat kalemi

72 Demir Çelik 495,7 milyon dolar

26 Metal Cevherleri, cüruf ve kül: 341,4 milyon dolar

74 Bakır ve Bakırdan Eşyalar: 313,3 milyon dolar

39 Plastik Sanayi: 308,3 milyon dolar

84 Makine Sanayi: 298 milyon dolar