Slovakya, itfaiyeci üniformaları ithal edecek

Slovakya giyim sektöründe hizmet veren bir e-ticaret firması, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Slovak firma yayınladığı ilanla Türk giyim üreticilerinden itfaiyeciler için takım elbise üniforması satın alacağını belirtti.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Slovak firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen Türkiye’deki üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe iş elbiseleri, üniforma, önlük gibi ürünlerin ihracatını yapıyor ve iş elbiseleri ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.

Slovakya pazar araştırması

Slovakya, ihracata dayalı bir ekonomiye sahiptir ve çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Otomotiv endüstrisi, ülke ihracatının büyük bir kısmını oluşturur. Özellikle Volkswagen, Kia ve Peugeot gibi büyük otomobil üreticileri Slovakya'da önemli tesislere sahiptir ve bu tesisler Avrupa pazarı ve dünya çapındaki diğer bölgelere araç ihraç eder.

Bunun yanı sıra, elektronik, makineler, kimyasallar, ilaçlar ve mobilya gibi diğer sektörlerde de Slovakya ihracatı mevcuttur. Slovakya'nın başlıca ihracat ortakları Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Fransa ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleridir.

Slovakya'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler ise başta Almanya olmak üzere Çekya, Macaristan, Polonya, Fransa ve Avusturya'dır. Ülkenin ihracat uzaklık ortalaması 1,415 olup yakın ve komşu ülkelere daha çok ihracat yapan bir ülke konumundadır.