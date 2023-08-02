Slovenya, spor giyimi Türkiye'de ürettirecek

Türk üreticilerin uzmanlığından ve hızlı yanıt verme yeteneklerinden yararlanmayı hedefleyen e-ticaretçi, düşük miktarlı üretimlerin ve esnek tedarik zincirlerinin önemli hale geldiği günümüzde Türkiye'nin ideal bir partner olduğunu düşünüyor.

Bu gibi ihracat fırsatının detaylarına ücretsiz ulaşmak için başvuru yapabilirsiniz.

Spor giyim ihracatı yükseliyor

2022 yılında Türkiye, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 4,8 büyüme yakalayarak 21,2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Spor giyim ürünleri ise toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 2,4'ünü oluşturarak 499 milyon dolarlık bir değere ulaştı.

Slovenya merkezli e-ticaret şirketinin Türkiye ile gerçekleştireceği işbirliği, Türk hazır giyim sektörünün gücüne vurgu yaparken, dünya genelindeki spor giyim pazarındaki güçlü konumunu da ön plana çıkarıyor.

Bu işbirliği aynı zamanda Slovenya merkezli e-ticaretçinin müşterilere daha hızlı ve esnek tedarik sağlamasına yardımcı olacak, Türk üreticilerin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Slovenya merkezli e-ticaret firmasının düşük miktarlı üretimler için sunduğu fırsatın ayrıntılarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.