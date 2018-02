Slovenyalı firma çelik profiller ithal edecek

13 Şubat 2018

Slovenya’da makine, otomasyon ve oto iç dizayn ürünleri imalatı ile uğraşan bir firma, imalatlarında kullanmak üzere çelik profiller ithal etmek istediğini belirterek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Slovenian company want to import welded steel frames from Turkey

Hello Gents,

We are looking for supliers of welded steel frames for different machine aplications,

We are manufacturing machines and automation in automotive - interior of cars

Thanks for feedback,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/384855_slovenian-company-want-to-import-welded-steel-frames-from-turkey

