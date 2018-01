Slovenyalı firma damperli dorse ithal etmek istiyor

23 Ocak 2018

Slovenya’da iş makineleri, inşaat makineleri ve ataşmanları satışı yapmakta olan bir firma, damperli dorse çeşitleri konusunda Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Tipper Trailers to export from Turkey to Slovenia

We are searching for tipper trailers producer from Turkey.

Main activity of ***** Ltd is construction machinery and attachments sale.

Beside construction equipment in our sale program you can also find machinery and

equipment for different needs in industry and transportation vehicles for grounded aggregates and transportation.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382204_tipper-trailers-to-export-from-turkey-to-slovenia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact