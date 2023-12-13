Somali’den ithalat talebi: “Çelik konstrüksiyon köprü”

Somali ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıp, bu sektörler ülke Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 40'ını, ihracat gelirlerinin ise yüzde 50'den fazlasını karşılıyordur. Maden rezervleri açısından da oldukça zengin bir ülke olan Somali, uranyum, demir, kalay, alçı, boksit, bakır, tuz, doğal gaz açısından zengindir. En çok da bu alanda yatırımcı çekmiştir.

İç savaş sürecinde altyapı ve binalarının büyük bir bölümü yıkılan Somali’de tekrar istikrarın yakalanmasının ardından, inşaat sektöründe ciddi bir talep yaşanması bekleniyorken bugün Türkiye’ye bu sektörden bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Somali’de 1970 yılından beri bankacılık alanında çeşitli hizmetler veren bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türkiye’den çelik konstrüksiyon köprü alacağını belirtti.

Somali’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Yapı malzemeleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmeler ile Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor.

Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.