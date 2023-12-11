Su ürünleri ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri şimdi Forie Databank’ta

Dünyanın en büyük hayvansal protein kaynaklarından biri olan su ürünleri, sektör olarak günümüzde tüm ülkelerin ekonomisine sürekli girdi sağlayan önemli sektörlerden biridir. 2003 yılında su ürünleri sektörü, şu ana göre kıyaslandığında yok denecek seviyedeyken, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde Avrupa’da birinci, dünyada ise 17’nci sıraya çıktı. 2023 yılının Ocak–Kasım döneminde ise Türkiye’den 1 milyar 540 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Su ürünleri üreticileri için ihracat müşterileri

Her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün 03 GTIP numaralı su ürünleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında su ürünleri tedarikçilerini ve ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.

Türkiye'nin en çok su ürünleri ihracatı yaptığı ülkeler listesi:

Dünyada toplam ihracatın 164,4 milyar dolar olduğu 03 GTİP Kodlu su ürünleri ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

Rusya: 296 milyon dolar

İtalya: 166 milyon dolar

İngiltere: 158 milyon dolar

Hollanda: 138 milyon dolar

Yunanistan: 111 milyon dolar

26. sıradaki Türkiye’nin ihracatı ise: 1,5 milyar dolar

Dünyada en çok su ürünleri ihracatı yapan ülkeler:

Dünyadaki toplam ihracat: 146,4 milyar dolar

Norveç: 15,1 milyar dolar

Çin: 12,2 milyar dolar

Ekvador: 8,4 milyar dolar

Rusya: 7,9 milyar dolar

Şili: 7,4 milyar dolar

Dünyada en çok su ürünleri ithalatı yapan ülkeler:

Dünyadaki toplam ithalat: 148,6 milyar dolar

ABD: 25,1 milyar dolar

Çin: 18,7 milyar dolar

Japonya: 11,6 milyar dolar

İspanya: 7,5 milyar dolar

İtalya: 6,5 milyar dolar

47. sıradaki Türkiye'nin ithalatı ise: 304 milyon dolar

Balık ihracatında rekor rakam

Türkiye su ürünleri ihracatında net ihracatçı pozisyonunda yer alırken, su ürünleri ihracatında levrek 445 milyon dolarla lider ürün oldu. Onu 346 milyon dolarla Çipura, 149 milyon dolarla Türk somonu ve 60 milyon dolarla alabalık takip etti. Diğer su ürünleri ihracatı ise 40 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı ise yüzde 20 artarak 12 milyon 202 bin 980 dolara ulaştı. Türkiye'den 11 ayda 2 bin 479 ton hamsi ihraç edildi.

Ayrıca hamsi bu dönem 25 ülkede alıcı buldu. Fransa, Belçika ve Almanya en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Fransa'ya bu dönem 4 milyon 361 bin 360, Belçika'ya 3 milyon 745 bin 655 ve Almanya'ya 1 milyon 91 bin 724 dolarlık hamsi satıldı.

Avrupa’daki balık restoranlarına ne satılabilir?

Tüketicilere balık ve deniz mahsulleri sunan restoranlara çok sayıda ürün ihracatı yapılabilir. Balık restoranlarına satılabilecek başlıca ürünler şu şekildedir:

- Somon, levrek, sardalya, çipura, uskumru gibi sıklıkla tüketilen balık çeşitleri

- Kabuklu deniz ürünleri

- İstakoz, karides, yengeç, deniz tarağı gibi deniz mahsulleri

- Balık filetoları ve işlenmiş balıklar

- Baharat ve soslar

- Sebze ve garnitürler