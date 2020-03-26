Şubatta 107 bin ton su ürünü ve hayvansal gıda ihraç edildi

26 Mart 2020

MERSİN - Türk gıda ihracatçılarının geçen yıl dünya pazarlarına 1 milyon 262 bin ton ürün ihraç ederek, ülkeye 2,5 milyar dolar döviz kazandırdığını kaydeden Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, bulaşıcı hastalığa karşı sınır kapılarında alınan tedbirler nedeniyle dış satımın yavaşladığını ancak üretici firmaların iç pazarda günlük veya haftalık ihtiyaçları kesintiye uğratmayacak şekilde üretimini sürdürdüğünü, tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı olmadan market raflarını doldurduğunu bildirdi.

Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerektiğini vurgulayan Yamanyılmaz, “Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir. Bu bakımdan süt ürünleri, yumurta, balık, hindi ve kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarını iyice pişirerek, mevsim sebzeleriyle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Bu süreçte fiyatları yükseltmeye çalışan fırsatçılara izin vermeyeceğiz. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta, beyaz et ve diğer hayvansal gıdaları sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sektörün şubat ayı ihracatı 210 milyon dolar

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün şubat ayı ihracat performansını da değerlendiren Yamanyılmaz, bu ayda 107 bin 177 ton ürün ihraç ederek, 210 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi. ASHİB’in 2020 Şubat ayında yüzde 2’lik artışla 27,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Yamanyılmaz, şöyle konuştu: “Birliğimiz şubat ayında 10,3 milyon dolar ile en çok Irak’a ihracat yaptı. İhracatımızı illere göre değerlendirdiğimizde Adana 11,9 milyon dolar ile birinci, Mersin 6,3 milyon dolar ile ikinci, Hatay 1,93 milyon dolar ile dördüncü sırada. Şubat ayına ürün ihracatı bazında baktığımızda birliğimiz en çok 8,6 milyon dolar ile kümes hayvanları etleri, 5 milyon dolar ile yumurta, 2,8 milyon dolar ile canlı hayvan ve kümes hayvanları ihraç etti” dedi.