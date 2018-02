Surinamlı firma galvanizli sac levha ithal etmek istiyor

08 Şubat 2018

Surinam’da garaj kapıları ve kepenk sistemleri imalatı yapmakta olan bir firma, imalatlarında kullanmak üzere galvanizli rulo sac levhalar ve motorlar satın almak istediğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Supplying Galvanized steel coils inquiry from Suriname

hello, this is Jeremy for *****

we manufacture rolling shutterdoors in suriname.

we use galvanized steel coils en rolling shutterdoor motors.

can I see products of your type of rolling shutterdoor.

regards

jeremy

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383441_supplying-galvanized-steel-coils-inquiry-from-suriname

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.



Başvuru Formu Linki: https://turkishexporter.net/tr/contact