Suriye krizi ve koronavirüs, Batı Akdeniz’in ihracatını etkilemedi

05 Mart 2020

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracatı bu yılın iki aylık döneminde yüzde 1,82 artarak 316 milyon 136 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan, şubat ihracatının yüzde 0,32 artarak 151 milyon 29 bin 749 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2020 yılı iki aylık dönemde ise ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,82 artış yaşandığını ve 316 milyon 136 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Civan, “Batı Akdeniz’den yılın ilk 2 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer aldı” dedi.

Batı Akdeniz bölgesinden 2 bin 94 ihracatçının 167 ülkeye 4 bin 263 ürün ihraç ettiğini anımsatan Civan, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatının ise yüzde 19,33 artırdığına vurgu yaptı.

Havacılık, savunma ihracatı % 684,4 arttı

Şubat ayında en ciddi ihracat artışının ise savunma ve havacılık sanayi sektöründe yaşandığına dikkat çeken Civan, şöyle devam etti: “Havacılık ve savunma sanayi sektörü ihracatı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 684,42 oranında yükselterek yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 15,98, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 33,90 artış gösterdi.”

“Suriye krizi ve virüs ihracatı etkilemedi”

Batı Akdeniz’in ihracatında yılın iki aylık döneminde yaşanan yüzde 1,82’lik artışın büyük başarı olduğunu anlatan Civan, koronavirüs ve Suriye’de yaşanan kriz ile Rusya’nın domatese kota koyması gibi sorunlara rağmen ihracatta artış olmasının ihracatçıları sevindirdiğini kaydetti. Civan, şunları kaydetti: “Batı Akdeniz’de yüzde 1,82’lik artış bizim açımızdan büyük başarı. Bu artış, ihracatın çeşitlendiğini gösteriyor. Rusya, domatese 150 bin ton kota koydu, gerçi 7 Martta bu kota 200 bin tona çıkarıldı. Koronavirüs nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’ne mermer ihracatı bıçak gibi kesildi. Suriye’deki savaş, Rusya ile yaşanan sıkıntılar ve koranavirüs gibi sorunlar olmasaydı bölge ihracatı en az yüzde 5-6’dan daha fazla olabilirdi.”

Batı Akdeniz’den gerçekleştirilen ihracatta kg/dolar bazındaki değer artışı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,86 dolar ile aynı kaldı. Maden ve metaller sektöründe ise 0,32 dolardan 0,37 dolara çıktı. Kimyevi maddeler ve ürünlerde ise kg/dolar değeri 1,53 dolar ile geçen yılla aynı kaldı. 21,42 dolar olan savunma sanayi ve havacılık sektörü kg/dolar değeri ise 575,52 dolar olarak gerçekleşti.

Ege’nin ihracatı 1.15 milyar dolar oldu



Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi ihracatçılar, 1 milyar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgeden en çok ihracatı yüzde 11’lik artış ve 117.3 milyon dolarlık rakamla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. Çin’den çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsün en fazla etkilemesi beklenen madencilik sektörü şubatta yatay bir ihracat yaptı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 58. 4 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2019 yılı Şubat ayındaki ihracat rakamını tekrarladı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, etkisini her geçen gün artıran koronavirüs nedeniyle 2020 yılının beklenenden zor bir yıl olmaya aday olduğunu, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB’nin ihracatının yüzde 3’lük artış göstermesinin teselli ettiğini anlattı.