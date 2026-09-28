Suriye yeniden imar için ABD şirketleriyle masada: Dört sektör öne çıktı

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Suriye’de yeniden imar süreci uluslararası şirketlerin daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York temasları sırasında ABD Ticaret Odası üyeleri ve büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek ülkedeki yatırım fırsatlarını görüştü.

ABD şirketleri dört sektöre odaklandı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Suriye’de ekonomik toparlanmayı destekleyebilecek yatırımlar ele alındı.

Görüşmelerde özellikle enerji, teknoloji, sağlık ve bankacılık sektörleri öne çıktı.

Suriye yönetimi, uzun yıllar süren çatışmaların ardından enerji üretiminden finans sistemine, sağlık altyapısından dijital hizmetlere kadar birçok alanda büyük yatırım ihtiyacıyla karşı karşıya bulunuyor.

New York’taki görüşmede somut yatırım tutarı ya da imzalanmış yeni bir proje açıklanmadı. Ancak ABD şirketleriyle doğrudan yapılan toplantı, Suriye yönetiminin yeniden imar finansmanını ve yatırımcı tabanını genişletme arayışının sürdüğünü gösterdi.

Temaslar tek bir toplantıyla sınırlı değil.

ABD Ticaret Odası öncülüğünde 50 şirketten 80’den fazla temsilcinin yer aldığı bir heyet 14 Eylül’de Şam’a gitmiş, Suriyeli yetkililerle yatırım ve ekonomik ortaklık imkanlarını görüşmüştü.

Böylece Amerikan iş dünyasının Suriye’ye yönelik temasları aynı ay içinde hem Şam’da hem New York’ta devam etti.

Yeniden imar pazarı kalabalıklaşıyor

Suriye yönetiminin ABD şirketleriyle temasları, ülkenin yeniden inşası için uluslararası sermaye çekme çabasının giderek genişlediğine işaret ediyor.

Şara’nın New York ziyaretinde Avrupa Birliği yetkilileriyle de yeniden imar ve kalkınma işbirliği görüşüldü.

Bu tablo, Suriye’deki büyük yatırım ihtiyacının yalnız bölge ülkelerinin değil, Amerikan ve Avrupalı şirketlerin de gündemine girmeye başladığını gösteriyor.

Enerji altyapısı bu süreçte en büyük yatırım alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Elektrik üretim kapasitesi, iletim şebekesi, akaryakıt tedariki ve enerji tesislerinin yenilenmesi ülkenin ekonomik toparlanmasının önündeki temel başlıklar arasında bulunuyor.

Bankacılık sistemi de yabancı yatırım açısından kritik önemde. Uluslararası ödeme kanallarının yeniden kurulması, şirketlerin finansmana erişimi ve ticaret işlemlerinin normalleşmesi olmadan büyük ölçekli yeniden imar projelerinin hız kazanması zorlaşıyor.

Sağlık ve teknoloji tarafında ise savaş sırasında zarar gören altyapının yenilenmesi ve yıllardır ertelenen modernizasyon yatırımları geniş bir pazar oluşturuyor.

Ancak görüşmeler henüz yatırım taahhüdü anlamına gelmiyor. Finansman koşulları, hukuki düzenlemeler, yaptırım sonrası oluşan yeni sistem ve yatırım güvenliği yabancı şirketlerin kararlarında belirleyici olacak.

Türkiye için 10 milyar dolarlık pazar hedefi var

Amerikan şirketlerinin artan ilgisi Türkiye açısından da önem taşıyor.

Türkiye, Suriye’nin yeniden imar ve ekonomik toparlanma sürecinde en aktif ticari ortaklardan biri konumunda bulunuyor.

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaşırken iki ülke yönetimi orta vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirledi.

Ticaret Bakanlığı da Türk özel sektörünün Suriye’nin yeniden inşasında daha büyük rol üstlenmesini hedefliyor.

Ağustos ayında Şam’a giden Türkiye heyetinde yaklaşık 200 iş insanı yer alırken Şam Uluslararası Fuarı’na Türkiye’den farklı sektörleri temsil eden şirketler katıldı.

İnşaat, enerji, makine, gıda, teknoloji, lojistik ve finans alanları Türk şirketlerinin Suriye’de yakından takip ettiği sektörler arasında bulunuyor.

Bu nedenle ABD şirketlerinin enerji, teknoloji, sağlık ve bankacılık alanlarında Suriye yönetimiyle doğrudan temas kurmaya başlaması, yeniden imar pazarındaki uluslararası rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.

Suriye açısından asıl kritik eşik ise görüşmelerin somut projelere dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.

Şam yönetiminin yatırım mevzuatını, bankacılık altyapısını ve yabancı sermayenin ihtiyaç duyduğu hukuki zemini güçlendirmesi halinde yeniden imar süreci bölgenin önümüzdeki yıllardaki en büyük yatırım alanlarından biri haline gelebilir.