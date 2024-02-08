Süt üreticilerine İran’dan ihracat fırsatı! UHT süt talep ediliyor

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, mevcut kapasiteler dikkate alındığında yeterli görülmüyor. Türkiye ve İran’daki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağı düşünülüyor.

Buna göre Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda İran’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den UHT süt ithal edeceğini belirtti.

İranlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin süt ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde süt ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.