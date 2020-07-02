Süt ve süt ürünleri sektörü, AB’de hedef büyüttü

02 Temmuz 2020

Süt ve süt ürünleri ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, geçen yıl 111 ülkeye 361 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yaptıklarını hatırlattı. Çallı, bunun yüzde 45'inin peynir, yüzde 23'ünün süt tozu, yüzde 11'inin peynir altı suyu tozu, yüzde 9'unun dondurma, yüzde 6'sının süt ve krema, kalanının ise diğer ürünlerden oluştuğunu açıkladı.

ASÜD tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan AB İhracat Projesi'nin sonuçlandırıldığını söyleyen Çallı, süt ve süt ürünleri ihracatının artırma gayreti içinde olduklarını ifade etti. Geçen ay Çin'e süt ürünleri ihracatının da yolunun açıldığını hatırlatan Çallı, “AB'ye de ihracatımız devam ediyor. AB süt ve süt ürünleri sektörü için önemli pazarlardan biri. Sektör olarak Çin'de olduğu gibi AB'de de hedef büyüttük. 2013'te 6 firmamız AB'ye ihracat yapıyordu. Bu sayı geçen yıl 18'e yükseldi, şimdi ise AB'ye ihracat onayı alan firma sayımız 25'e ulaştı. Başvuru ve inceleme aşamasındakileri de yakından takip ederek, şirket sayısının 30 olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

“Ari işletmeler özelinde verilen destekler yeniden planlanmalı”

Türkiye'nin, inek sütü üretim miktarı bakımından AB'de üçüncü sırada olduğuna dikkati çeken Harun Çallı, AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de üretilen inek sütünün de büyük bölümünün işlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesiyle hayvan başına alınan süt veriminin yükseldiğini belirten Çallı, şunları kaydetti:

"Sağılan hayvan sayısı her geçen yıl artıyor. Ülkemizde halen süt sığırcılığı yapan işletmelerin yüzde 67'si 10 başın altında. Bu noktada AB'de olduğu gibi hastalıktan ari en az 40-50 baş kapasiteli çiftliklerin desteklenmesi önem arz ediyor. Böylece hem üretilen süt miktarı hem de kalite artacak. Hastalıklardan ari işletmelerin sayısının artması için kamunun rehberliğine ve desteğine ihtiyaç var. Ari işletmeler özelinde verilen destekler yeniden planlanmalı. İşinin ehli aile işletmeleri desteklenerek modern çiftliklere dönüştürülmeli, AB onaylı süt çiftliklerinin sayısı artırılmalıdır. Bu da süt ve süt ürünleri ihracatına doping etkisi yapacak, çiftçimizin üretmiş olduğu süt gerçek değerini bu sayede bulacak."

Kaynak: AA