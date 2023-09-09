Suudi Arabistan firması, HVAC sistem şirketleriyle görüşmek istiyor

Suudi Arabistan, sıcak çöl ikliminin hüküm sürdüğü bir ülke olarak, iç mekanlarında ideal sıcaklıkları sağlamak için HVAC sistemlerine büyük ihtiyaç duyuyor.

Ülke aynı zamanda büyük inşaat projeleri ve endüstriyel yatırımlarla büyümeye devam ediyor, bu da HVAC sistemlerinin talebini artırıyor.

Türkiye’den HVAC sistem üreticisi şirketleriyle görüşmek istediğini TurkishExporter e-ihracat platformuna bildiren Suudi Arabistan ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.