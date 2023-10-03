Suudi Arabistan kedi kumu ithal edecek

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren evcil hayvan ürünleri perakendecisi firma, bir alım ilanıyla çeşitli kedi kumları ithal etmek istediklerini Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a yazdı.

Alım ilanlarında tofu, kristal, bentonit ve silika kedi kumları alacaklarını söyleyen firma, ek olarak ürünlerde özel markalama talep ettiklerini ilan detaylarına ekledi. Her ürün için birim fiyat bilgilendirmesi, minimum sipariş ve nakliye fiyatlarını, teslim süreleri ve büyük siparişlerde indirim olup olamayacağını öğrenmek isteyen bu ithalatçı firma adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Evcil hayvan ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Evcil hayvan ürünleri sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Her gün yeni ülke bilgilerinin eklendiği evcil hayvan ürünleri sektöründeki firmaların ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Birçok ürün kalemlerindeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz sisteme yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 2508 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 2508 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 2508 – Diğer killer: Bentonit