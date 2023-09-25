Suudi Arabistan, mezbaha ekipmanları satın almak istiyor

Petrol ve doğalgaz zengini Suudi Arabistan’da hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firma, Türkiye’den inşası devam eden mezbahaları için mezbaha ekipmanları almak istediklerini e-ihracat platformu TurkishExporter sayfasına yazdılar. Mükemmel kalite ve fiyat aradıkları için Türkiye’den mezbaha ekipmanları ithal etmek istediklerini söyleyen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Hayvancılık sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya sahip veya hayvancılık sektörü ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz aşağıda dosyalara mutlaka bir göz atın. Ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ithalatçı şirket adresi bu kaynakta.



Balıkçılık ve su ürünleri ekipmanlarından, kümes hayvanları ve çiftlik ekipmanlarına kadar birçok üründe hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. Üretim veya ihracat yaptığınız sektördeki veriler “Forie DataBank”a henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.