Suudi Arabistan’dan büyük cami halısı siparişi

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a Ocak-Temmuz döneminde 1,2 milyar doları aştı. Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler de hızla iyileşmeye devam ediyor. Suudi Arabistan ayrıca Türkiye'nin değer bazında en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Halı sektörü ise bu ülkeye ihracatta başı çekmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 173 milyon 86 bin dolarla halı sektörümüz gerçekleştirdi.

Rekorlar kırdığımız halı sektöründe bir büyük alım talebi TurkishExporter’da bugün yayına girdi. Halı ticareti ile uğraşan firma, almak istediği halı ile ilgili şu bilgilere yer verdi: “I need more than 15,000/- square meters Masjid Carpet. Width: 4 meters. Material: 100% Acrylic thread. Number of knots: 1,000,000 (One Million stitches). Total weight: 4,200 g/m2. Pile height: 14mm.”

TurkishExporter kurumsal üyesi şirketler bu ihracat fırsatı ile ilgili ilan üzerinden doğrudan görüşme başlatabilecek. Forie mobil uygulama sahibi ihracat şirketleri ise talep okuma kredileri ile bu ilana cevap verebilecekler.