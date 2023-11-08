Suudi Arabistan’ın tarım devinden Türk ihracatçılara büyük fırsat

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son 2 senede baş döndürücü ve olumlu ekonomik, ticari ve siyasi görüşmeler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda 2023’ün iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Mart ayında BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı ve çok hızlı bir şekilde 5,5 ayda,1 Eylül'de yürürlüğe girdi. İki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolarlık ticaret hacmimizi sevinçle karşılarken bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticarete ulaşmak" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ortaklıklar bu denli yükselmişken Suudi Arabistan’ın dev tarım firmasından, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Türk ihracatçıları heyecanlandıracak bir alım ilanı yayınlandı. Şirketin ilanda belirtilen talepleri ise şöyle: “Hem yıkama hem de kurutma bölümü olan ve saatlik üretim kapasitesine sahip olabilecek dehidrasyon hattı talep ediyoruz. Makinenin teknik veri ve resimleriyle teklifinizi en kıza sürede görmek istiyoruz.”

Bu firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen ilan detayına erişebilirler. Platformu daha önce kullanmamış ve yapı malzemeleri alanında üretim ve ihracat yapan şirketleri ise demo üyelik hesabı açabilirler.