Tabela sektörü ihracatla büyüyecek

TurkishExporter'da reklam tabelaları, yön levhaları gibi sektör ve ürün grubunda kıdemli portföy yöneticisi olan Zarife Turan Çoşkun, "Türkiye tabela ihracatı konusunda rekabetçi fiyat politikası ve kaliteli ürün sunmasıyla ülkemizde bu sektörün önü çok açık ve büyümeye aday bir sektör." dedi.

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Çin’den daha rekabetçi fiyatlara sahibiz

Çoşkun, tabela ihracatında ülkemizin neden önünün açık olduğunu izah ederek "Çin 388 milyon dolar ihracatla dünyanın en büyük ihracat ülkesi. Onu 84.2 milyonla Almanya izliyor. Türkiye ise 44.6 milyon dolar ile üçüncü büyük ihracatçı. Çin, en büyük ihracatçı ama bize göre ton başına ortalama 5 dolar daha pahalı ürün satıyor. Evet, yanlış duymadınız, Çin'den daha ucuz üretim yapabiliyoruz. Yani Türk tabela sektörü oldukça rekabetçi fiyatlara sahip. Bu halde daha iyi bir ihracat pazar araştırması yaparak ihracatımızı büyütmemiz önünde hiçbir engel yok."

Türk tabela sektörüne ihracat pazar araştırması verileri ile ışık tutan Zarife Turan Çoşkun, "Sektörde 2. büyük ülke olan Almanya'nın ihracat uzaklık ortalaması 1801 km. Yani Almanya daha çok komşu ve yakın ülkelere ihracat yapıyor ve ayrıca Almanya, Türk tabela sektörüne göre birim değer olarak 3 kat daha pahalı ürün satıyor. Çin ise 7562 km ortalama mesafede tabela ihracatı yapıyor. Bu halde ülkemizde bu sektör çift haneli rakamlarla büyümeye aday. Sektördeki şirketler daha çok uluslararası tanıtım yapmalı ve pazar araştırmasına önem vermeli."

En Büyük Pazar Amerika

Tabelacıların en büyük pazarının Amerika olduğunun altını çizen Çoşkun, "Işıklı tabelaları içeren ve GTIP numarası 940560 olan 'Sabit bir ışık kaynağı olan ışıklı tabelalar, ışıklı isim levhaları ve benzerleri' ürün grubunda en büyük müşterimiz Amerika. Tabelada, 6161 km uzaklıktaki Amerika'ya 6 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Almanya ikinci büyük müşterimiz ve onu Fransa izliyor. Afrika'da Fas, Gana, Sierra Leone, Kenya ve Senegal sırayla en büyük ihracat pazarlarımız. Ancak Avrupa'da daha çok büyüme fırsatımız var. Afrika'da ise daha pek çok ülkeye daha girebiliriz." dedi.

Tabela sektörüne hazır müşteri adayları sunuyoruz.

Temmuz 2023 tarihi itibariyle yeni bir hizmet başlattıklarını anlatan Zarife Turan Çoşkun, "TurkishExporter bugüne kadar en çok güncel ihracatları üyelerine ulaştırmakla ünlendi. Canlı müşteri, sıcak müşteri yani alıma hazır ithalatçıları üyelerimize getirdik. Üstün yanımız burasıydı. Şimdi daha güçlüyüz çünkü pek çok sektör için en güncel verileri içeren adres bankaları sağlıyoruz. Örneğin, tabela sektöründe binlerce partnerlik önerebileceğiniz şirketi sektör için hazır hale getirdik. Reklam ajansları, tabelacılık şirketleri ve sektörün firmaları gibi önemli oyuncuları üyelerimize sunuyoruz." diye konuştu.

Forie Databank'ta yer alan hedef müşteri listeleri şurada yer alıyor.