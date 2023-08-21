Tacikistan, susam işleme makineleri almak istiyor

2022 yılı verilerine göre dünyadan 5 milyar dolarlık ithalat yapan Tacikistan’ın en büyük partneri, ithalat yaptığı ülke Rusya.

Kazakistan, Özbekistan ve Çin’in ardında Türkiye bu ülkenin ithalatında 5. büyük partner konumunda. İhracat tarafında ise İsviçre 1. sırada yer alırken Kazakistan ve Çin’in ardından en çok Türkiye’ye ihracat yapıyor.

Türkiye’den susam soyma makinesi satın almak üzere çalışacağı partner arayan bu şirkete cevap vermek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulaması indirmiş olmanız gerekiyor.

İlk kez Forie uygulaması kullanacak Türk makine firmaları bu alım ilanını açmak için basic demo hakkı isteyebiliyor.

İlan özeti ve basic demo için bakınız.