Tacikistan, Türkiye’den bisküvi ve kurabiye talep ediyor

2023 yılında ‘En sistematik büyüyen Asya ülkesi’ ödülünü alan Tacikistan, ticari açıdan birçok yapısal reform yaparak denetimi hafifletmiş, ithalat ve ihracat prosedürlerini kolaylaştırmış, evrak sürecini hızlandırmış ve yeni yatırımcılara gösterdiği destekle adeta yatırım cenneti haline gelmiştir. Türkiye ile ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olan Tacikistan, Türk yatırımcılara kapısını açmaya devam etmiştir.

Bu kapsamda e-ihracat platformu TurkıshExporter, iki ülkenin kapılarını birbirine aralayarak, Tacikistan’dan gelen ithalat talebini Türk ihracatçılara duyurdu. Tacikistan pazarında 2007’den beri gıda ürünleri dağıtımında faaliyet gösteren bir firma, yayınladıkları talep ile Türkiye’deki gıda üreticilerinden bisküvi ve kurabiye satın alacaklarını belirtti.

Gıda sektöründe kapsamlı bir faaliyet gösteren Tacikistanlı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen gıda üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.