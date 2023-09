Tanzanya, kan torbası üreticisi arıyor

15,6 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 95. ithalatçı ülkesi olan Tanzanya, Türkiye’den ciddi düzeyde ithalat yapıyor. Bu Afrika ülkesine Türkiye toplamda 254 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Türkiye, Tanzanya’nın 9. büyük tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Tanzanyalı şirket almak istediği ürün konusunda üretici firma aradığına özellikle vurgu yaparak şunları yazdı: “Looking for blood bag manufacturers in Turkey. yes we are importers in Tanzaniaso prefer to work with manufacturers not in between traders.”

Tanzanyalı ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz.

TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.