“Tarım üretimi düşerse, gıda sıkıntısı yaşanabilir”

08 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesindeki meyve sebze mamulleri ihracatçıları mart ayında ihracatlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 arttırarak 18 milyon dolarlık ihracata imza attı. Birliğin üç aylık ihracatındaki artış ise yüzde 15 oldu. Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle önümüzdeki süreçte özellikle tarım üretiminde sıkıntıların yaşanabileceğini belirten Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, “Bütün dünya dayanabilir malları çekip stoklama derdinde. Türkiye’nin yapacağı şey öncelikle mevsimlik işçilerin güvenliğini sağlamak, tarım sektörüne alabildiğine destek vermek. Bu yaz üretmemiz lazım. ‘Benim param var, dünyadan istediğim ürünü alırım’ diye sakın aklınızdan geçirmeyin. Her ülke önce kendi halkının gıda ihtiyacını düşünüp kısıtlamalar getirecek ve satmayacak” değerlendirmesini yaptı.

“Ülkeler korumacılığa başlayacak”

Önümüzdeki süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da üretimin düşeceğine dikkat çeken Kamiloğlu, “Yaşadığımız bu süreçte yıllardır üvey evlat muamelesi gören sektörümüz birden öne geçti. Bu krizin uzun süreceği belli. Bugün Avrupa’yı besleyen İtalya, İspanya evlerinden çıkamıyor. O nedenle Türkiye gerekli önlemleri almadığı takdirde dünyayla beraber sıkıntıya girecektir. Tarım üretiminin düşmesine paralel bir gıda sıkıntısı yaşanabilir” dedi. İhracattaki artışın nedenini stokların ve anlaşması önceden yapılmış ürünlerin ihraç edilmesine bağlayan Özkan Kamiloğlu, “Üretebilen ülkeler ürettiklerini satmak istemeyecekler. Satmak isteseler de yüksek bedeller isteyecek. Ülkeler bu anlamda korumacılığa başlayacaktır. Şu anda mevcut stoklar gidiyor. Önceden sözleşmesi yapılmış, dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilecek mallar vardı. Bunların çekişi hızlandı. Çünkü tüm ülkeler şartların daha da zorlaşması ihtimaline karşı kendilerini garantiye almak istiyor. Gönderilen malları yerine koymayı başarabilirsek, bu yaz muazzam bir üretimin içine girebilirsek hem kendi halkımızı refah içinde tutarız hem de ciddi manada iyi fiyatlarla ihracat yaparız” diye konuştu.