Tarımda yıldızı parlayan Türkiye, ihracatta yeni kapılar aralıyor

Tarım, geçmişten bugüne kadar ekonomik yükselişin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmuş, tarımsal alanda ortaya konan üretim ise güçlü ekonomileri ve refah seviyesi yüksek toplumların bir anahtarı olmuştur. Türkiye ise özellikle tropik-subtropik iklim özellikleri ve dört mevsim yapısı sayesinde dünyanın birçok farklı bölgelerinde yapılan tarımsal mekanizasyon süreçlerine katkı yapmak adına büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer edinen tarım, ülkenin milli gelirindeki payı açısından oldukça önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’de uygulanan ekonomi ve sanayi politikaları da makine ve ekipman sektörünün gelişimini doğrudan etkilemiştir. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen kapsamlı tarım fuarları ise dünya çapında oldukça ilgi çekici bir seviyeye gelmiştir. Son zamanlarda tarım makineleri ihracat payının ciddi bir seviyeye ulaşması ise bu durumu destekler niteliktedir.

Türkiye tarım makineleri ihracatında yükselişte

Türkiye 1924 yılından bugüne tarımsal mekanizasyon üretimiyle asırlık bir tecrübeye sahip olmasıyla dikkat çekiyorken, yaklaşık 1,8 milyon adetlik traktör varlığı, 50 milyar dolarlık sektör hacmi, 2 milyar dolara yaklaşan tarımsal mekanizasyon ihracatıyla da bölge coğrafyasının dinamik bir gücü olarak ön plana çıkıyor. Son rakamlara bakıldığında ise Türkiye tarım makineleri sektöründe 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatının, 2022 yılı seviyesine göre değer bazında yüzde 1,5 arttığı ve 710 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülüyor. Bu verilerle tarım makineleri sektörü, genel makine sektörler sıralamasında 23 sektör arasında 6. sıraya ismini yazdırıyor.

Kamerun’dan Türkiye’nin tarımsal malzeme ve ekipman üreticilerine dev fırsat

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter, tarımın her türlü kolunda güçlü bir ihracat potansiyeli gösteren Türkiye’ye, Kamerun tarım pazarına açılması için bir fırsat kapısı araladı. Kamerun’da verdiği kapsamlı hizmetlerle faaliyet gösteren bir ithalatçı firma, TurkishExporter’a bıraktığı ithalat ilanıyla, Türkiye’deki üreticilerden çok çeşitli tarım malzemeleri ve ekipmanları istedi. İthalatçı firma istediği ürünleri ise şöyle sıraladı; “Tarımsal ilaçlama dronu, böcek ve mantar ilacı, yaprak gübresi ve sulama pompası.”

Kamerun’dan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.