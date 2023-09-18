Tatlı bir yolculuk: Türk baklavası, Malezya sofralarına gidiyor

Türk gıda sektörü, Türk mutfağına özgü ürünlerle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu yerel lezzetler sadece iç pazarda değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan baklava; geleneksel lezzeti, kaliteli malzemeleri ve el işçiliğiyle Türk mutfağının sembol tatlarından biri olarak dünya pazarlarında da rağbet görüyor.

Bu rağbete örnek bir talep TurkishExporter’a bugün Malezya’dan geldi. İthalat ve ihracat hizmetleri sunan firmanın dondurulmuş baklava ihracatçısı aradığı, bir ilanla TurkishExporter’da yayınlandı. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili ithalatçı firma ile iletişime geçebilirler.

Gıda sektöründe ithalatçı firmalar listesi

Gıda sektöründe üretim ve ihracat yapan bir Türk firması iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie Databank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ülke, ülke ve sektör ve sektör olarak kategorilere ayrılmış şekilde binlerce gıda ithalatçısını bilgi bankasında bulabilirsiniz. 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu adresler, size kolay ve daha az maliyetle yeni ihracat pazarları sunuyor.