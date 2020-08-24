TÇMB: Ocak-mayıs döneminde çimento üretiminde yüzde 2,8 arttı

24 Ağustos 2020

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) verilerine göre, yine 2020 yılı ilk 5 ayında büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 26,3’ü ihracata konu oldu. 2020 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yıla göre iç satışlarda yüzde 5,8 düşerken, çimento ihracatı yüzde 35,2 arttı.

TÇMB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sektör, yaklaşık yüzde 29 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başlamıştır. Ocak verileri düzelmeye işaret ederken, devam eden 4 ayda da iç pazarda tekrardan daralma yaşadık. Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanma ile, satışların tekrardan artacağı tahmin edilmektedir.

Bölgesel bazda iç satışlarda sadece Akdeniz bölgesinde artış yaşanmıştır. "

(Kaynak: Foreks)