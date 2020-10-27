“Tek noktadan en büyük çimento ihracatçısıyız”

27 Ekim 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, Nuh Çimento’nun 2019’da tutar bazında Türkiye’nin en büyük çimento ihracatçısı olduğunu kaydetti. Bozkurt, “İhracatımızı bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 168, tutar bazında ise yüzde 153,7 artırdık. 2019’da yaptığımız 120 milyon dolarlık ihracat, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2019 yılı Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde firmamızı 402’nci sıradan 134’üncü sıraya taşıdı. Bu bizi yüzdesel bazda ihracatını en fazla artıran 4’üncü, tutar bazında ise en yüksek artışı yakalayan 15’inci ihracatçı firma yaptı” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük çimento ihracat pazarı olan ABD’ye 2019’da Türkiye’den yapılan toplam çimento ihracatının yüzde 45’ini Nuh Çimento’nun tek başına yaptığını belirten Bozkurt, “Ayrıca, firmamız 2019’da global deniz taşımasına konu (seaborne) yaklaşık 160 milyon tonluk uluslararası çimento/ klinker ticaret miktarının yüzde 2’sini tek başına karşıladı” dedi.

Yıllık 5 milyon ton elleçleme hedefliyor

Nuh Çimento liman tesisinin yıllık elleçleme kapasitesini 2 milyon tondan 4 milyon tona çıkardığını bildiren Kamil Gökhan Bozkurt, etkin liman planlaması ve yönetimiyle yükleme performansını 2018’e göre yüzde 100 artıran limanın, yaklaşık 600 metrelik rıhtım uzunluğuna sahip bir liman tesisi için ulaşılması çok zor bir başarıyı gerçekleştirdiğini kaydetti. 2020 Ocak-Haziran döneminde, ihracatlarını 2019’un aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 30, tutar bazında yüzde 15 artırdıklarını bildiren Bozkurt, liman elleçleme kapasitesini de yıllık 5 milyon ton seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Finansal verilere ilişkin bilgi veren Bozkurt, “Marmara Bölgesi halka açık çimento şirketleri baz alındığında toplam ciroda yüzde 2 düşüş mevcut iken Nuh Çimento olarak 2020 yılı ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre ciromuzu 669 milyon TL’den 727 milyon TL’ye çıkararak yüzde 9 artış kaydettik. Brüt kârda ise 139 milyon TL’den 225 milyon TL’ye çıkarak yüzde 62’lik muazzam bir artışa imza attık. Brüt kâr marjında Türkiye ortalaması yüzde 15 seviyesinde iken Nuh Çimento’da bu oran yüzde 31 seviyesindedir. Aynı şekilde Marmara Bölgesi EBITDA’sı yüzde 16 Türkiye EBITDA’sı yüzde 17 artarken 2020’nin ikinci çeyreğinde EBITDA’mız yüzde 52 artışla 125 milyon TL’den 189 milyon TL’ye yükselmiştir. EBITDA marjında ise Türkiye ortalaması yüzde 13 iken, Nuh çimento bu oranın tam iki katına, yüzde 26 oranına ulaşmıştır” dedi.

Nuh Çimento’nun 2020’nin ikinci çeyreğinde 331 milyon TL net kâr açıkladığını bildiren Bozkurt, “Bu net kârın 198 milyon TL’si yüzde 40,03 hissedarı olduğumuz Ünye Çimento’nun Oyak Çimento çatısı altında birleşmesi sonucu elde etmiş olduğu yüzde 4,45 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin gerçeğe uygun değeri ile arasındaki fark olarak yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak yazılmıştır. Bu 198 milyon TL’lik etkiden arındırdığımız zaman net kârımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 rekor artış ile 79 milyon TL’den 135 milyon TL’ye yükselerek bütçemizin çok üzerinde bir net kâr rakamına ulaşmıştır. Ayrıca net kâr marjında yüzde 19’luk oran ile Türkiye’deki en kârlı çimento şirketi unvanına sahibiz” diye konuştu.

2020’nin ilk yarısında yüzde 82 oranında ihracat gerçekleştirdi

Son 7 yıllık dönemde Nuh Çimento olarak uluslararası pazarlarla yakın temas halinde olduklarını kaydeden Bozkurt, “Çimento sektörüne farklı bir yorum getirerek yurt dışı satış kanallarımızı günümüzün dinamik dünyasında pozisyonumuzu her türlü dalgalanmada koruyacak şekilde güncelleyerek çok yönlü hale getirdik. Böylece, ihracatımız 2019’da yüzde 70’e, 2020’nin ilk yarısında ise yüzde 82’ye ulaşmıştır” açıklamasını yaptı. Öte yandan ihracat pazar çeşitliliğini de artırdıklarını söyleyen Bozkurt, ABD ve Fransa gibi niş pazarlara nüfuz etmeyi hedefl ediklerini aktardı.

Üretim kapasitesini 1 milyon ton artırdı



Büyük hacimlerde üretim ve ihracatı sağlayacak kapasite ve lojistik altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran Kamil Gökhan Bozkurt, “Örneğin roller press yatırımımızla çimento üretim kapasitemizi 1 milyon ton artırdık. Bu yatırımla önemli bir enerji tasarrufu sağladık ve 30 bin tonluk çimento silosu ile çimento stoklama kapasitemizi de yüzde 30 artırmış olduk. Roller press ve silo yatırımı, katma değeri daha yüksek ürünler üretebilmemizi ve limanımızda eşzamanlı olarak iki adet 50 bin tonluk ihracat çimento gemisini yükleyebilme kabiliyetini sağladı” dedi. Çevre ve sürdürülebilirlik ile Endüstri 4.0 kapsamında, değerleri 10 milyon Euro’ya varan 20 adet yatırım projesini hayata geçirdiklerini belirten Bozkurt, şöyle devam etti: “Döner fırınlarımızda alev borusu ve kalsinatör modifikasyonları ile soğutma ve ön ısıtıcı modifikasyonları üzerinde yaptığımız yatırımlar ile %100 petkok yakabilir hale gelmemizin yanı sıra kalorifik tüketimimizi düşürerek kapasite kullanımız oranımızı ve verimliliğimizi artırmış olduk.”