Teknik tekstil ihracatı 8 ayda 2019 yılını geçti

15 Eylül 2020

Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs ayında ciddi bir kayıp yaşayan tekstil sektörüne ilişkin ağustos ayı rakamları yüz güldürdü. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 6.6 bir artış olurken ağustos ayında özellikle ev tekstili ihracatında 8.3 ve örme kumaş ihracatında 5.3 artış gözlemlendi.

Ancak en ciddi artış 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde Türkiye’den yapılan teknik tekstil ihracatının 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1.8 milyar dolara ulaşması oldu. Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2.3 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

“Kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatına yönelik hibeler kaldırılmalı”

Nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunan teknik tekstilin ihracatında yaşanan bu artışı değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği ( İTHİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz hammadde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını söyledi.

ABD’nin COVID-19 kapsamında tedarik ettiği tekstil ürünlerine ilişkin teknik bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildiren Ahmet Öksüz, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Ocak – Ağustos döneminde yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatıyla yıllık ihracat verisini aştık. Son 12 aylık ihracatımız ise 2.3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu kapsamda hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2.5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir.

AB’nin Çin’den maske ithalatının son birkaç ayda 10 milyar euro'yu aştığını belirten Öksüz, Türkiye'nin hibeler sebebiyle fiyat tutturmada başarılı olamadığını söyledi ve ekledi, "Çin tüm piyasaya hâkim durumda. Türkiye’de kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatında hibe şartı var. Ancak hibe şartının ivedilikle kaldırılması gerekiyor. Küresel ölçekte kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin talepte bir doygunluğa ulaşıldıktan sonra hibelerin kaldırılmasının bir önemi bulunmayacak. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak Nisan - Mayıs ayında yaşadığımız kayıpları en az hasarla atlatabilmemiz için küresel ölçekte talebi hâlâ çok yoğun olan kişisel koruyucu donanım ürünlerinde hibelerin kaldırılması gerekiyor.

Teknik tekstilin esnek üretim yapısı, lojistik kabiliyeti ve güçlü adaptasyon kabiliyetiyle öncü bir sektör olduğuna işaret eden Öksüz, "Rakiplerimize karşı avantajlarımızı mevcut hibe şartı sebebiyle kullanamıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz öncülüğünde başlatılan üretim seferberliği ile birkaç ay gibi bir sürede dört yüzden fazla firmamız kişisel koruyucu donanım ürünleri üretimine başladı. İhtiyaçlar çerçevesinde hızla kapasite artışına giden sektörlerimiz yeni gelecek talepleri rahatlıkla karşılayabilecek alt yapıya sahiptir" dedi.