Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

05 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) binasında gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Törende başarılı ihracat yapan toplamda 89 firmaya bronz, gümüş ve altın kategoride ödüller verildi.

Törende konuşan UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, “Son birkaç yıldır yakın ve komşu ülkelerimizde süregelen siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle birçok güçlükle karşılaştık. Küresel ölçekte değerlendirdiğimizde ise dünya ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasına ve faizlerin artmasına paralel olarak hane halkı tüketiminin azaldığı ve ticaret savaşlarıyla her gün küçülen pastada rekabetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2018 yılı ve 2019 ilk 3 aylık dönem itibariyle konfeksiyon ihracatımız hız kesmeden artış kaydetti” dedi. UHKİB’in 2018 yılında cari açığın kapanmasına 15,8 milyar dolar katkı sunduğunu vurgulayan Gündemir, geçen yıl yüzde 15 artışla 634 milyon dolarlık ihracat yapıldığını hatırlattı. Nüvit Gündemir yılın ilk 3 ayında ise yüzde 8’lik artışla 160 milyon dolar düzeyinde ihracata imza atıldığını, artış trendinin 2019 yılının ihracatta başarılı bir yıl olacağına dair umutları artırdığını söyledi.

2 yılda 153 ülke ve bölgeye ihracat

Törende söz alan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Engin de “UTİB olarak son 2 yıllık süreçte 153 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Ülkeler bazında ihracatta ilk 10 ülkeye yaptığımız ihracatın toplamı, tüm ülkelere yapılan ihracatın yüzde 56’sıdır. Bu oran birçok diğer sektöre göre az ve bu özelliğimiz, bölgesel krizler için bir nevi sigorta niteliği taşıyor. Birliğimiz tarafından yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen etkinlikler özellikle son 10 yıllık dönemde büyük ölçüde artış gösterdi ve önemli etkinliklere imza attık. Bugüne kadar onlarca ülkede ve Türkiye’de sektörümüz için en önemli merkezlerde, milli katılım, ticaret heyetleri, alım heyetleri, trend alanları, proje pazarları, tasarım olmak üzere toplamda 250’nin üzerinde nitelikli organizasyon gerçekleştirdik diye konuştu.

Projeler sektörü dinamik tutuyor

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların tekstil ve hazır giyim sektörünü de olumsuz etkilediğine işaret eden Engin, “Ancak bizler tekstil sektörümüzde Bursa’mızın ve ülkemizin köklü tarihine, gelecek hedeflerine yakışan bir vizyon ve anlayış ile projeler ortaya koyuyoruz. Projelerimizi yürütürken bile sinerji oluşturarak hareket ediyoruz ve verimli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.