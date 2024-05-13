Temizlik ürünlerinde dünya pazarlarına açılan yol: E-ihracat fırsatları

Temizlik ve hijyen ürünleri sektörü, son yıllarda büyük bir ivme kazanarak günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Özellikle 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen Kovid-19'un etkisiyle, temizlik ve hijyen ürünlerine olan talep adeta patladı. Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte, bu ürünlere olan ilgi ve talep giderek arttı. Salgın döneminde hijyenin önemi bir kez daha vurgulanırken, temizlik maddeleri sektörü de bu dönemde büyük bir ihracat rekoru kırdı.

Temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de temizlik ürünleri sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin temizlik sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde temizlik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.