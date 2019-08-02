Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

02 Ağustos 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Temmuz ayında ithalatımız yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu. Geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67,7'ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3,07 oranında arttı. Tabi burada Ramazan Bayramı'nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA