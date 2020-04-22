The Oba, yeni ürünü ile dış pazarda 50 bin kişiye ulaşacak

22 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk



Ferruh Doğan marka ismiyle 2007 yılından beridir kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan doğal, katkısız ve seyreltilmemiş aromatik yağlar üreten The Oba, 2013 yılında seri üretimine başladığı incir çekirdeği yağının ardından iç ve dış pazarlardaki yükselişini yeni ürünü dut çekirdeği yağı ile sürdürüyor. 2019 yılında incir çekirdeği yağı ile yüksek satış rakamlarına ulaşan firma, yeni ürünleri dut çekirdeği yağı ile de iç pazarda ilk aşamada 30 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Aylık yaklaşık 1 ton üretim kapasitelerinin bulunduğu ve yeni ürünleri ile de yılın ikinci yarısında dış pazarlarda yer alacaklarını belirten The Oba Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Doğan, “Firma olarak önümüzdeki süreçteki en büyük hedefimiz iç piyasada yakaladığımız başarılı satış grafiğini koronavirüs salgınının etkilerinin kırılmasından sonra dış pazarlarda da yakalamaktır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar dış pazarlarda 50 bin adet ürün satmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Yeni Pazar hedefleri Irak ve Suudi Arabistan

The Oba olarak Malezya, ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Avusturya’ya ihracatlarının sürdüğünü kaydeden Ferruh Doğan, ihracata yönelik olarak üretim kapasitelerini artıracak projeler geliştirdiklerini belirterek “Aromatik yağların kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğu Arap ülkeleri önümüzdeki süreçte en büyük dış pazar hedefimiz. Çalışmalarımızı özellikle Irak ve Suudi Arabistan’da yoğunlaştırarak sürdürüyoruz” diye belirtti.

“Orijinal, doğal ve kaliteli ürün imalatı bizim kırmızı çizgimiz”

İhracatla birlikte ürünlerinin marka değerini ve kalitesini artıracak çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Doğan, ilk aşamada 1’isi yüksek gıda mühendisi olmak üzere 2 adet gıda mühendisi istihdamı gerçekleştirdiklerini aktararak şöyle konuştu: “Firma olarak orijinal, doğal ve kaliteli ürün imalatı bizim kırmızı çizgimiz. Bu kapsamda ürünlerimizde kullandığımız hammaddeyi en iyilerinden seçerek besin değerlerine ilişkin sürekli analizler yapıyoruz. Ürünlerimizde tek damla katkı maddesi kullanmıyoruz.”