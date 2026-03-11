Ticaret Bakanlığı: 40 il ihracatını artırdı, 10 il 1 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı şubat ayı ile ocak-şubat dönemine ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azalarak 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık verilerine göre aynı dönemde 40 il ihracatını artırırken, 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

Şubatta ihracat lideri İstanbul oldu

Şubat ayında en fazla ihracat yapan il 4 milyar 287 milyon dolarla İstanbul oldu. İstanbul’u 2 milyar 944 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 702 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 601 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 63 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

İhracatta ikinci beşte yer alan iller ise Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa olarak sıralandı.

Bursa ve Ankara öne çıktı

Faaliyet illerine göre şubat ayı ihracat performansında Kocaeli’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 2 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Bursa’nın ihracatı yüzde 17,7 artışla 1 milyar 702 milyon dolara, Tekirdağ’ın ihracatı yüzde 2,6 artışla 1 milyar 63 milyon dolara çıktı.

Ankara’nın ihracatı yüzde 14,9 artışla 1 milyar 12 milyon dolar olurken, İzmir’in ihracatı ise yüzde 8,4 düşüşle 1 milyar 601 milyon dolar olarak kaydedildi.

Şubat ayında yıllık bazda ihracat artışında ilk sıraları Bursa, Ankara, Kocaeli, Adana ve Yalova aldı. Buna göre Bursa’nın ihracatı 255 milyon dolar, Ankara’nın 131 milyon dolar, Kocaeli’nin 86 milyon dolar, Adana’nın 59 milyon dolar ve Yalova’nın 51 milyon dolar arttı.

Hedef ihracatı ülke geneline yaymak

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerle ihracatı artırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.