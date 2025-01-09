Ticaret Bakanlığı: İhracat ve ithalat beklenti endeksleri arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre, 02-17 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3 oldu.

İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkilerken gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi arttı

2025 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi 117,3 olarak gerçekleşti.

2025 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 117,3 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler bir önceki çeyreğe göre endeksi artış yönünde etkiledi.