Ticaretin sanal gücü ‘Forie’ ile ihracat kapıları fırsatlar şölenine açılıyor!

Yenilenen arayüzü ve kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan, onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat/ihracat fırsatı sunan Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor.

Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ithalat ilanları yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Belçikalı müşteri özel tasarım mobilya dekorasyon ürünler ithal etmek istiyor.

-Libya firması reklam ve tanıtım materyalleri ithal etmek istiyor.

-Tayvanlı firma ABD pazarı için tek kullanımlık tabaklar ithal etmek istiyor.

-Bosna Hersekli toptancı firma diş anestezi malzemeleri ithal etmek istiyor.

-Senegal firması güneş enerjisi panelleri ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.