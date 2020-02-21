TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı

21 Şubat 2020

Osman KILIÇ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların hayatını kolaylaştırmak için 2020 yılına yeni uygulamalarla başladı. TİM’in yeniliklerinden biri olan Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız” dedi. 2020 yılına da yeni rekorlarla başladıklarını vurgulayan Gülle, “2020 yılı ihracat hedefimiz olan 190 milyar doları yakalamak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz” diye konuştu.

Yeni Nesil Ticari Diplomasi

Toplantıda, İhracat 2020 Raporu’nu açıklayan Gülle şöyle konuştu: “2020 yılında özellikle odaklandığımız önemli başlıklardan biri Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olacak. Bu bağlamda bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık.” Raporda, özel bir başlık olarak, geçen yılki RCA analizi gibi 2030 yılına doğru küresel trendleri ve gerek ticari gerekse ekonomik göstergelerin geleceğini mercek altına aldıklarını kaydeden Gülle, “2030’da dünyanın en fazla ithalat yapacak ülkelerini, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık. Mevcut ihracat performansımızın artırılması noktasında ihracatçılarımıza hem Türkiye’nin rekabet ettiği belli başlı ülkelerin hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizlerini yaptık” açıklamasında bulundu.

“Ajandamızı ‘5G’ vizyonu ekseninde şekillendirdik”

Raporda analizler ve öngörülerin yanı sıra, TİM’in 2019 yılı faaliyetlerini ve 2020 yılı ajandasını da ekonomi çevrelerinin ilgisine sunduklarını söyleyen Gülle, “2020 yılı ajandamızı 5G vizyonumuz ekseninde şekillendirdik” dedi. Bu yıl da, Türkiye İnovasyon Haftası, Türkiye Tasarım Haftası gibi ulusal çapta yankı uyandıran etkinliklere devam edeceklerini ve uluslararası etkinlikleri yeniden yapılandıracakları bir yıla girdiklerini dile getiren Gülle, artık dijitalleşmenin çağın bir gerçeği olduğuna ve dijital ortamda ticaret yapıldığına dikkat çekti. TİM’in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçının yanında olmak adına projeler geliştirdiklerini belirten Gülle, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda öncelikle TİM web sitemizi yeniden tasarladık ve kolay kullanım özellikleri kazandırdık. Siteyi, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online yapabileceği hale getirdik.” Bunun yanı sıra ihracatçıların gümrük işlemlerinde kullandığı en önemli belgelerden ‘Üyelik Sorgulama ve Doğrulama Belgesi’ni artık web sitesi veya e-devlet üzerinden oluşturup saniyeler içinde alabileceğini belirten Gülle, şunları söyledi:

“Artık, yeşil pasaport hizmeti hakkında sorgulama yapmak isteyen firmalar, hem TİM web sitesi, hem de mobil uygulamamızda bulunan yeşil pasaport sorgulama testine katılarak, yeşil pasaport haklarına ve yeşil pasaport almak için gereken belgelere ilişkin bilgilere çok kısa sürede ulaşabilecek.”

TİM Mobil Uygulaması, bir dokunuşla dünyaya ulaştırıyor

TİM’in bir diğer dijital projesi olan TİM Mobil Uygulaması’yla ihracatçılar, küresel pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyebilecek. İhracatçılar ayrıca TİM’in Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte çalıştığı dijital platform üzerinden dünyanın hangi noktasına ürün sunacaklar ise bunun için gerekli tüm standartlara ve belgelere ulaşabilecek. İhracatçılar ayrıca, hem mobil uygulama hem de web sitesi için geliştirilen İhracat Radarı ile ürünleri hakkında detaylı analiz, veri ve grafiğe erişebilecek. İhracatçılar AloTİM uygulaması ile de soru ve sorunlarına 7/24 cevap bulabilecek.

Sürdürülebilirlik konusunda ihracatçıya yol gösterilecek



Gelecek nesillerin ve Türkiye’nin dünyanın geleceğindeki konumu açısından sürdürülebilir ihracata ayrı ve özel önem veren TİM bu kapsamda, Türk ihraç ürünleri için Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemi’ne ilişkin kapsamlı bir teknik rapor çalışması yaptı. TİM Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri, finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik gibi konularda ihracatçılara yol gösteriliyor. İhracatçıların hem maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlamaları, ihracatın katma değerinin artırılması hem de yeşil bir geleceği önceleyen bir imalat entegrasyonuna ulaşılması hedefleniyor.